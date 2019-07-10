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Украина увеличила экспорт яиц почти вдвое

10:06, 10 июля 2019
Агро
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Иллюстрация REUTERS

Украина за шесть месяцев текущего года экспортировала 75,4 тысячи тонн яиц в скорлупе, что на 69% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Об этом говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

В денежном выражении экспорт яиц составил 62,9 миллиона долларов, что в полтора раза больше, чем в январе-июне 2018 года.

Импорт яиц в скорлупе в Украину за полгода составил 3 тысячи тонн на общую сумму 11,95 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году увеличила экспорт яиц на четверть - до 107,5 тысячи тонн.

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Теги: #экспорт аграрной продукции#курятина и яйца#экспорт яиц