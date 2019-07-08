В Украине увеличилась прибыльность производства молока

По словам эксперта, условная прибыльность производства молока была на 22% выше, чем в среднем за последние семь лет для этого месяца.

Прибыльность производства молока в июне увеличилась на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Об этом сообщил экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак на своей странице в Facebook.

"Условная прибыльность производства молока в коммерческих хозяйствах Украины была в июне 2019 года на 31,6% выше, чем прошлогодняя в том же месяце", - написал Ярмак.

Эксперт отметил, что украинский молочный индекс (УМИ, индекс условной прибыльности производства молока) в июне текущего года был на 22% выше, чем в среднем за последние семь лет для этого месяца.

За первое полугодие 2019 года УМИ вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как сообщал УНИАН, прибыльность производства молока в 2018 году сократилась на 14,1%.

Производство молока в Украине в 2018 году сократилось на 2% - до 10 миллионов тонн.