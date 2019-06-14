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Украина будет экспортировать яйца в Македонию

17:17, 14 июня 2019
Агро
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Иллюстрация REUTERS

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) и представители компетентного органа Республики Северной Македонии согласовали международные ветеринарные сертификаты на экспорт украинских яиц и яичных продуктов, сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

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"Компетентные органы Украины и Республики Северной Македонии согласовали международные ветеринарные сертификаты на ввоз яиц и яичных продуктов из Украины в Македонию", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Госпродпотребслужба Украины и компетентный орган Республики Македония согласовали ветеринарные сертификаты на экспорт украинских молочных продуктов.

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Теги: #агроэкспорт#экспорт яиц