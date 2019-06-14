Украина будет экспортировать яйца в Македонию
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) и представители компетентного органа Республики Северной Македонии согласовали международные ветеринарные сертификаты на экспорт украинских яиц и яичных продуктов, сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.
Читайте такжеУкраина будет поставлять в Катар мясо, молоко, яйца и рыбу
"Компетентные органы Украины и Республики Северной Македонии согласовали международные ветеринарные сертификаты на ввоз яиц и яичных продуктов из Украины в Македонию", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году Госпродпотребслужба Украины и компетентный орган Республики Македония согласовали ветеринарные сертификаты на экспорт украинских молочных продуктов.