Украина будет экспортировать яйца в Македонию

Страны согласовали ветсертификаты для экспорта украинских яиц и яичных продуктов.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) и представители компетентного органа Республики Северной Македонии согласовали международные ветеринарные сертификаты на экспорт украинских яиц и яичных продуктов, сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

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"Компетентные органы Украины и Республики Северной Македонии согласовали международные ветеринарные сертификаты на ввоз яиц и яичных продуктов из Украины в Македонию", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Госпродпотребслужба Украины и компетентный орган Республики Македония согласовали ветеринарные сертификаты на экспорт украинских молочных продуктов.