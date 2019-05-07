Украина будет продавать молоко в Боснию и Герцеговину

Госпродпотребслужба согласовала ветсертификаты на экспорт молочных продуктов в эту страну.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей согласовала ветеринарные сертификаты на экспорт молока и молочных продуктов с компетентным органом Боснии и Герцеговины, сообщила пресс-служба ведомства.

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В сообщении сказано, что компетентные органы государств согласовали ветеринарные сертификаты на экспорт в Боснию и Герцеговину украинского молока и молочных продуктов, предназначенных для употребления человеком.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Украина согласовала с Боснией и Герцеговиной ветеринарные сертификаты на экспорт продуктов питания животного происхождения.