В Украине выросло производство подсолнечного масла

По сравнению с февралем 2019 года производство подсолнечного масла сократилось на 2,5%.

Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в январе-марте 2019 года составило 1,49 миллиона тонн, что на 13,6% больше, чем в январе-марте 2018 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, в марте текущего года производство подсолнечного масла составило 527 тысячи тонн, что на 22,9% больше марта 2018 года и на 9,8% превышает показатели февраля текущего года.

Производство маргаринов и пищевых жиров в январе-марте текущего года сократилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 35,6 тысячи тонн. При этом, по сравнению с мартом 2018 года производство этой группы продукции сократилось на 3,4%, а по сравнению с февралем 2019 года - увеличилось на 13,5, до 13,2 тысячи тонн в марте текущего года.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в 2018 году составило 4,8 миллиона тонн, что на 7,7% меньше, чем за 2017 год.