В WWF рассказали о масштабах исчезновения в Украине краснокнижных животных и растений из-за вырубок леса

Каждый пятый вид животных и каждый восьмой вид растений, которые есть в Красной книге Украины, исчезают из-за вырубки леса. Наиболее существенные изменения происходят, когда вырубают лес и изменяют целевое назначение этой земли.

При этом количество вырубок в Украине растет, а законодательство в этой сфере просто провальное, сообщают в материале "Украинской правды" эксперты Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund forNature – WWF).

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По данным WWF, около 16% территории Украины - леса. Их площадь составляет почти 10,4 миллиона гектаров. Украина занимает девятое место по площади лесов в Европе (без учета России). В первой тройке Швеция, Испания и Финляндия. Однако Украина стоит на пути исчезновения лесов, растений и животных из-за отсутствия адекватной лесной политики, говорится в материале.

«Сейчас необходимо создать новую лесную политику. В Украине нет документа, который дает ответа на вопрос - как мы видим наши леса? Какие цели являются главными?», - пишет зоолог, эксперт Всемирного фонда дикой природы Андрей Плыга.

Самыми богатыми лесами является Закарпатская и Ивано-Франковская области. Также высокую лесистость имеют Волынская, Ровенская и Житомирская области. При этом, по словам эксперта, следы вырубок наиболее заметны в горах.

«Дело в том, что на равнине мы не видим весь масштаб, а в Карпатах - горы, рельеф и большие пятна вырубок. Скандалы поднимаются и на Полесье, но в Карпатах больше, потому что там это заметно визуально», - говорит эксперт, указывая, что такие явления – последствия отсутствия системной политики в лесной отрасли.

Старое, еще советское законодательство в части лесов не адекватно современным реалиям, и приводит к тому, что тем людям, которые должны выращивать лес, в условиях отсутствия государственного финансирования выгодно рубить лес.

По словам экспертов, политики пока не смогли защитить украинские леса, животных и растения. «Подаются отдельные точечные изменения, а чего-то комплексного, к сожалению, нет», - говорится в материале.