Из Одесского зоопарка сбежали три павиана (видео)

Зверинец приостановил работу.

Из Одесского зоологического парка сбежали три павиана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия, обнародовав видео одной из обезьян.

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В частности, на видеозаписи видно, как крупное животное передвигается по крыше здания.

В зоопарке УНИАН также подтвердили факт случившегося. В частности, сотрудник парка сообщил, что из-за нестандартной ситуации зверинец временно закрыт для посетителей.

«Насколько знаю, сбежали два самца и самка. Одно из животных пошло «погулять» в трамвайное депо (расположено рядом - УНИАН). Двух, вроде, уже поймали», - сказал сотрудник.

Он не смог уточнить, каким образом животные покинули вольер.

К поимке обезьян привлекли сотрудников ГСЧС и полиции.

Справка УНИАН. Одесский зоопарк расположен возле рынка «Привоз» с 1938 года.

Посещение зоопарка составляет более чем 250 тыс. человек в год. Его коллекция содержит свыше 260 видов, порядка 1570 экземпляров животных, в том числе около 50 видов занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу.

Зоопарк занимает площадь 6,3 га, около 4 га из которых являются экспозиционными.

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