Данные, которые о погибших животных обнародует РФ, слишком занижены.

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) вновь обнаружены дельфины, которые погибли из-за боевых действий российских захватчиков в Черном море.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев в Facebook.

"От врага гибнут не только люди, продолжают гибнуть самые умные существа Черного моря – дельфины... Вот, море снова вчера вынесло на побережье двух дельфинов - азовок. Одного из них течение снова унесло на глубину моря, другого – шакалы", - написал он.

По его данным, боевые действия на Черном море происходят с применением надводных и подводных лодок, где используются гидролокаторы. Вследствие использования гидролокаторов (сонаров) создаются мощные звуки, которые негативно влияют на здоровье животных. В частности, дельфины попадают в зону облучения навигационных приборов судов, что выводит из строя их органы навигации и эхолокации. Страдают дельфины также от мощных взрывов во время бомбежки.

При поражении органов навигации и слуха, дельфины не могут применить эхолокацию, то есть они становятся фактически "слепыми". Потеряв ориентацию животные теряют акустический контроль над средой.

"Слепые" дельфины находятся в стрессе и панике, не могут ориентироваться в пространстве. В результате они попадают на всевозможные препятствия, в том числе и мины, разбивающиеся о скалы. И главное - такие "парализованные" дельфины не могут поймать рыбу и быстро истощаются", - пояснил Русєв.

По его словам, ослабленные от удара гидролокаторов дельфины резко теряют иммунитет и становятся объектом заражения возбудителями инфекций.

Ученый не исключает, что в поврежденных животных при резком всплытии на поверхность моря, возникает газовая эмболия или декомпрессионная болезнь - заболевание, возникающее, главным образом, из-за быстрого снижения давления окружающей среды. При тяжелой форме такая болезнь может привести к параличу или смерти животного, которых выбрасывает море.

Как отмечает Русев, трупы дельфинов, которых выбрасывает на побережье, часто съедают шакалы. Поэтому данные о погибших животных, которые обнародует страна-агрессор Россия, очень занижены, поскольку найти и учесть в общем количестве всех выброшенных морем животных практически невозможно.

"К тому еще и следует добавить тот факт, что по сравнению с довоенным периодом, сейчас есть доступ для мониторинга только до 3-5% морского побережья. А также тот факт, что море выбрасывает на берег не более 5% от всех погибших дельфинов. Остальные 95% просто идут на дно моря, и мы не можем их зарегистрировать и исследовать", - подытожил ученый.

Как сообщал УНИАН, в конце июня ученые заявляли, что в Черном море из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину на территории нескольких стран погибло более 3 тыс. дельфинов.

"Тузловские лиманы" - национальный природный парк, расположенный в Одесской области. Он создан 1 января 2010 года. Его площадь - 27 тыс. 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов - 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции с особым охранным режимом.

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