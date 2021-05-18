В рейтинг Plastic Waste Makers, составленный Minderoo Foundation, вошли 100 компаний, которые производят 90% всего объема пластиковых отходов.

Более половины отходов из одноразового пластика в мире производятся всего 20 крупными компаниями.

Больше всего отходов из одноразового пластика производит компания ExxonMobil — 5,9 млн метрических тонн (в 2019 году). Такие данные приводятся в докладе Minderoo Foundation, австралийского благотворительного фонда, занимающегося глобальными исследованиями, в том числе в области экологии.

В рейтинг Plastic Waste Makers, составленный Minderoo Foundation, вошли 100 компаний, которые производят 90% всего объема пластиковых отходов.

Читайте такжеВ ООН будут бороться с загрязнением водоемов и мирового океана пластикомВ мире, по оценкам авторов доклада, ежегодно сжигается, закапывается или оказывается в океанах, лесах более 130 млн тонн пластиковых отходов. В топ-10 компаний-загрязнителей наряду с ExxonMobil вошли также Dow (5,6 млн тонн отходов из одноразового пластика), Sinopec (5,3 млн тонн), Indorama Ventures (4,6 млн тонн), Saudi Aramco (4,3 млн тонн), PetroChina (4 млн тонн), LyondellBasell (3,9 млн тонн), Reliance Industries (3,1 млн тонн), Braskem (3 млн тонн) и Alpek SA de CV (2,3 млн тонн).

Большинство компаний, вошедших в рейтинг, находятся в Азии, а в топ-20 их больше половины, передает kommersant.

В Minderoo Foundation отмечают, что эти компании получают финансирование от ведущих мировых банков, которые таким образом косвенно способствуют пластиковому загрязнению планеты. Крупнейшим финансистом загрязнения эксперты назвали банк Barclays, который предоставил ряду вошедших в рейтинг компаний кредиты на общую сумму $3,1 млрд. В топ-5 банков вошли также HSBC ($2,9 млрд), Bank of America ($2,9 млрд), Citigroup ($2,8 млрд) JPMorgan Chase ($2,7 млрд). Кроме того, 20 компаний, управляющих активами институциональных инвесторов, владеют пакетами акций в компаниях-загрязнителях на общую сумму свыше $300 млрд.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая