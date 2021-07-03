Предприниматели должны переходить на альтернативы из перерабатываемых материалов, в частности, стекло и металл.

С сегодняшнего дня в странах Европейского Союза вступил в силу запрет на продажу одноразовых пластиковых товаров.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информационное агентство dpa.

Запрет касается продажи одноразовых ложек, вилок, ножей, тарелок, соломинок для питья, ватных палочек, палочек для размешивания и держания надувных шариков.

Также с сегодняшнего дня нельзя продавать одноразовые контейнеры для еды и напитков, изготовленные из пенопласта.

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Запрещенными к продаже также стали тарелки и другая посуда из пластмассы на биологической основе или биоразлагаемого пластика и одноразовая посуда из бумаги, которая содержит пластиковый слой или покрыта пластиковой пленкой.

Предприниматели должны переходить на альтернативы из перерабатываемых материалов, в частности, стекло и металл.

В то же время одноразовые продукты из пластика, которые остались на складах, разрешено допродать.

Директива ЕС о запрете пластиковой посуды была принята в 2019 году.

Запрет пластика: что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине запрет на распространение пластиковых пакетов вводится с 1 января 2022 года.

1 июня Верховная Рада приняла закон об ограничении оборота пластиковых пакетов в Украине, которым вводятся механизмы стимулирования развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, а также ответственность за нарушение требований в сфере распространения пакетов.

Законом установлен запрет на распространение пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм в магазинах и на объектах ресторанного хозяйства.

За распространение пластиковых пакетов для субъектов хозяйствования будут введены штрафы в размере от 8,5 до 17 тыс. грн, а в случае повторного правонарушения сумма взыскания составит 34 тыс. грн.

По данным ООН, ежегодно жители планеты выбрасывают по 300 млн тонн пластиковых отходов, которые попадают в реки и океаны, а затем и в пищу. Вследствие загрязнения пластиком окружающей среды погибают птицы, рыбы и животные.

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Автор: Игорь Орел