В России снова масштабная утечка горючего в воды Арктики

Компания находится в споре с представителями власти относительно предыдущего масштабной утечки нефти в Арктике ранее в этом году.

У россиян произошла вторая масштабная утечка топлива за год в Арктике. По предварительным данным, около 44,5 тонны топлива вылилось в результате ослабления давления, которое длилось 15 минут.

Утечка произошла в воскресенье на территории поселения Тукгард, заявила российская добывающая компания “Норильский Никель”, сообщило издание "Голос Америки".

Угрозы жизни или здоровью людей нет, говорится в сообщении компании, которая намерена провести внутреннее расследование инцидента, заявило американское издание The Hill.

Компания находится в споре с представителями власти относительно предыдущего масштабной утечки нефти в Арктике ранее в этом году.

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По сообщению издания “Блумберг”, на прошлой неделе “Норильский Никель” отклонил оценку российской Федеральной надзорной службы, где говорилось, что предыдущий утечка нефти в начале этого года нанес убытки на 2,1 миллиарда долларов.

В ответ компания сообщила, что не соглашается с такими оценками, где использовался самый высокий коэффициент убытков (это значило бы, что компания ничего не сделала, чтобы предотвратить утечке).

В прошлом месяце “Норильский Никель” потратил на очистку территории в результате первой утечки более 14 миллионов долларов. Собрали более 33 тысячи тонн воды с топливом, вывезли 172 тысячи тонн загрязненной земли, сообщает "Блумберг".

Как сообщал ранее УНИАН, в Красноярском крае России в Норильску и на Таймыре ранее уже вводили режим чрезвычайной ситуации.

На ТЭЦ в Норильске разлилось по меньшей мере 20 тысяч тонн нефтепродуктов, которые попали в почву, водоемы, реку Далдикан и на проезжую часть. Площадь загрязнения, по предварительной информации, составляла около ста тысяч квадратных метров, то есть около 10 гектаров.

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