Стало известно, когда отбуксируют затонувший вблизи Одессы танкер Delfi

Подрядчику дали срок на выполнение работ.

Затонувший в Черном море вблизи Одессы танкер Delfi должны отбуксировать через две недели.

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Об этом на брифинге в Харькове заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает РБК-Украина.

По его словам, судовладелец несколько раз переносил сроки, однако это не привело ни к каким результатам.

"Мы признали это событие чрезвычайной ситуацией, передали полномочия АМПУ, и теперь это все координируется Администрацией морских портов... И за две недели до Дня независимости они должны сделать выкренивание и отогнать наконец этот буксир", - заявил Криклий.

Авария танкера Delfi: что случилось

В ноябре 2019 году в Черном море возле Одессы в районе пляжа «Дельфин» потерпел крушение танкер Delfi с тремя украинцами на борту. В отношении капитана было открыто уголовное производство.

В результате аварии было загрязнено побережье, утечки нефтепродуктов участились с наступлением лета.

Судовладелец пообещал убрать танкер с пляжа еще до 31 марта, затем сроки переносились. Последние попытки в конце июля завершились неудачей.

23 июля АМПУ объявила тендер на работы по эвакуации танкера, конечный срок подачи предложений - 28 августа, стоимость - почти 24 млн 682 тыс. гривень.

26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской облгосадминистрации признала ситуацию с «Делфи» чрезвычайной. Судовладельцу отказали в продлении работ. Чиновники несколько раз заявляли, что не исключают разрезания судна на месте аварии. Экологи и общественники утверждают, что это может обернуться для Одессы катастрофой.

Работы по поднятию судна будет выполнять частная компания без использования государственных средств.

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Автор: Леся Лещенко