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Стало известно, когда отбуксируют затонувший вблизи Одессы танкер Delfi

15:53, 13 августа 2020
Экология
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У берегов Одессы затонул танкер / фото УНИАН

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Об этом на брифинге в Харькове заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает РБК-Украина.

По его словам, судовладелец несколько раз переносил сроки, однако это не привело ни к каким результатам.

"Мы признали это событие чрезвычайной ситуацией, передали полномочия АМПУ, и теперь это все координируется Администрацией морских портов... И за две недели до Дня независимости они должны сделать выкренивание и отогнать наконец этот буксир", - заявил Криклий.

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Автор: Леся Лещенко

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