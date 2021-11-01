Два птенца появились на свет без какого-либо ДНК птиц-отцов. Это первый такой обнаруженный случай в истории.

Американские исследователи дикой природы впервые в истории обнаружили двух птенцов калифорнийского кондора, появившихся на свет без какой-либо мужской ДНК в генах.

Ранее подобное девственное размножение, называемое партеногенезом или бесполым размножением, регистрировалось у других видов птиц, а также у ящериц, змей, акул, скатов и некоторых рыб. Однако открытие того, что и кондоры способны к "непорочному зачатию", удивило ученых, пишет BBC.

На юго-западе США и в Мексике осталось около 500 калифорнийских кондоров. В 1980-х годах в дикой природе жили менее двух десятков этих птиц, но в последние годы благодаря усилиям по сохранению их численность увеличилась.

Исследователи из Альянса дикой природы зоопарка Сан-Диего во время рутинного генетического скрининга содержащихся в неволе птиц случайно обнаружили, что два птенца-самца, вылупившиеся в 2001 и 2009 годах, были родственниками своих матерей, однако не унаследовали никакого ДНК от птиц-отцов.

Читайте такжеВ Азовском море размножается хищник опаснее медузы: ученые предупреждают об угрозеПри этом ученые протестировали всех 467 самцов из племенного пула, что делает этот случай еще более уникальным, так как впервые зафиксирован случай, когда какой-либо вид птиц имел девственное рождение при наличии самцов.

Оба птенца уже умерли. Один - в двухлетнем возрасте в 2003 году, а другой - в 2017 году, когда ему было семь лет. У обеих матерей ранее уже были птенцы, зачатые традиционным способом, причем одна из самок была в паре с самцом в течение 20 лет. После непорочного зачатия самки размножались еще дважды.

Ранее в зоопарке Лимы, столицы Перу, родились два американских крокодила, зачатые благодаря искусственному оплодотворению. Их мать отложила 24 яйца, но в итоге вылупились только двое. По словам зоологов, это все равно успех, ведь американские крокодилы в Перу под угрозой вымирания.

Калифорнийские кондоры: справка

Калифорнийский кондор - это чрезвычайно редкий вид птиц, который водится в горах Калифорнии, Аризоны, Юты и Мексики. Он практически полностью исчез в XX веке, однако с 1980-х годов при зоопарке Сан-Диего осуществляется довольно успешная программа по восстановлению вида.

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Автор: Катерина Комолова