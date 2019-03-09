В Японском море катер столкнулся в воде с китом: пострадали более 80 человек

Несколько пострадавших получили серьезные повреждения.

В Японии катер столкнулся с китом, в результате чего пострадали более 80 человек. В результате столкновения на корме появилась трещина в 15 см.

Об этом сообщает NHK со ссылкой на информацию береговой охраны Японии, пишет ТСН.uа

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Пассажирский катер, который двигался со скоростью 80 км/ч, вышел из порта в городе Ниигата и направился к острову Садо. На борту находился 121 пассажир и четыре члена экипажа.

По информации издания, во время движения судно столкнулось с китом (хотя есть предположение, что это может быть и другое гигантское животное).

В результате столкновения на корме появилась трещина в 15 см, также были повреждены подводные крылья. Пять человек получили серьезные ранения, однако катер смог завершить маршрут.

Напомним, в конце 2018 года Япония заявила о выходе из китобойной комиссии. До этого японцы и так охотились на китов в рамках научных квот - фактически прикрываясь научной деятельность. Сейчас собираются возобновить масштабы и возобновить коммерческий промысел, поскольку считают, что популяция млекопитающих достаточно восстановилась. Экологическая группа Greenpeace осудила решение японского правительства, отметив, что жизни океана угрожает загрязнение, а также чрезмерный вылов рыбы.