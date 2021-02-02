Блогер отметил, что дожди вряд ли существенно повлияют на наполненность водохранилища.

Крымчане опубликовали в Youtube текущую ситуацию с Изобильненским водохранилищем под Алуштой, которое оккупанты истощили для воды в пострадавшие от засухи крупные города полуострова.

Об этом говорится на канале Заира Баккала (Zair Bakkal).

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Еще не так давно глубина водохранилища доходила до 79 м, говорит блогер. Пик полноводье приходится на март-апрель, а летом отметка может достигать в 30-35 м. Максимальный объем водохранилища – 13,3 миллиона кубометров воды.

"Невооруженным глазом заметно, как плотина оголилась еще больше. Итак, вода продолжает спадать. Это значит, что сейчас темпы забора превышают темпы притока. В этих обстоятельствах это крайне тревожная ситуация. Если ситуация не изменится, то в Большой Алуште в преддверии курортного сезона, когда в Крым приедут миллионы туристов, нужно будет всерьез задуматься над пополнением запасов", – пояснил крымчанин.

Баккал отметил, что дожди вряд ли существенно повлияют на наполненность водохранилища.

Засуха в Крыму: что известно

С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начали вводить ограничения на подачу воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам - утром и вечером. С 23 сентября ограничительные меры подачи воды ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке. Также через пересохшие скважины воду в 29 сел северного Крыма доставляют цистернами.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: УНИАН