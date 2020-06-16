Политолог объяснил, почему никто не выходил на протесты из-за лесных пожаров в Украине

Пожары в Чернобыльской зоне и других регионах Украины стали настоящей экологической катастрофой. Но большинство экоактивистов не обратили на них внимание.

Почему? Об этом говорится в статье 24 канала "Экологические активисты по призыву или "активисты по вызову?".

"В Украине материальные проблемы касаются минимум 60% граждан, – комментирует в материале политолог Андрей Вигиринский. – Поэтому высокие материи – глобальное потепление, изменение климата, озоновые дыры проходят мимо них. В частности, в случае лесных пожаров в Чернобыльской зоне денег на протесты никто не выделял. Соответственно никто не выходил на акции. Хотя с глобальной точки зрения проблема таких пожаров может объединить несколько областей. Леса – легкие Украины. Поэтому есть очень важные вопросы санитарной вырубки леса, укреплению грунта, противопожарных мероприятий...".

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Эксперт добавил, что сейчас в Украине стала очень популярной "профессиональная деятельность на оплачиваемой основе – активист по всем вопросам". Он за деньги принимает участие во всех возможных акциях и относительно приватизации земли, и относительно растаможивания евроблях, и по экологии...

"У украинцев нет морально-психологической дилеммы по поводу вопросов экологии, – акцентирует внимание Вигиринский. – Она появляется тогда, когда есть финансовая заинтересованность. И в этот момент активист становится наемным работником. Ему определяют конкретный вектор работы: загрязненность водоема, воздух, зеленая энергетика... И вперед!".

В то же время, по его словам, некоторые так называемые "экоактивисты" регулярно используют тему охраны окружающей среды для собственного обогащения или решения политических вопросов.

Классический пример – так называемый "мусорный скандал" во Львове в 2016 году. Там, напоминают журналисты, после пожара закрылась центральная Грибовицкая свалка.

"Местная власть договорилась о вывозе отходов в другие регионы, но сотни "активистов" начали препятствовать этому, буквально под машины бросались, чтобы "спасти Украину от львовского мусора"... И впоследствии оказалось, что блокаду города организовала Администрация президента и ее наемники в регионе, которые так боролись вовсе не с экологическими проблемами, а с ростом популярности власти Львова и ее нежеланием "склонить голову перед столицей", - говорится в материале.

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