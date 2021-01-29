Наличие на товаре экоэтикетки, напечатанной самой компанией, не является доказательством экологичности продукта.

40 % производителей обманывают потребителей рекламируя свой товар и позиционируя его как экологичный.

К такому выводу в результате исследования пришла международная сеть по защите прав потребителей (ICPEN), которая уличила почти половину производителей во вранье об экологичности товаров. Об этом сообщает Bloomberg.

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Как пишет издание, 40% заявлений в рекламе как минимум не соответствуют действительности и вводят потенциальных покупателей в заблуждение.

Эксперты указали, что чаще всего производители используют гринвошинг — форму интернет-маркетинга, которая намеренно путает покупателей.

В ICPEN выделили несколько признаков, по которым это можно понять. Во-первых, стоит насторожиться, если в рекламе используются бездоказательные или абстрактные суждения.

Производитель не может заявлять о том, что его товар сделан из экологически чистых продуктов и не предоставлять при этом никаких доказательств.

Кроме того, наличие на товаре экоэтикетки, напечатанной самой компанией, не является доказательством экологичности продукта.

Также признаком обмана может служить сокрытие ключевой информации. Специалисты отметили, что слова «эко», «био» или «натуральный» сами по себе не гарантируют, что продукт действительно является экологичным.

Агрохимикаты и ГМО

В декабре 2020 года Верховная Рада одобрила законопроект, который регулирует ввоз и применение не зарегистрированных в Украине пестицидов и агрохимикатов.

23 декабря 2020 года Кабинет министров Украины утвердил проект закона, которым предлагается ввести штрафы за нарушение правил безопасности при обращении с генетически модифицированными организмами (ГМО).

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Автор: УНИАН