Причиной смога, который стал регулярным явлением в столице, является не столько деятельность промышленных предприятий, сколько полный хаос в транспортном вопросе, в частности, отсутствие экологического контроля «євроблях» в Украине.
Об этом заявила президент Ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок, говорится в сюжете «5 канала».
«Годами формировалось такое мнение, что в загрязнении в основном виноваты предприятия. В то же время полностью отсутствует сейчас ответственность за передвижные транспортные средства, в Украине большое количество «евроблях», – отмечает Цыганок.
В то же время, по мнению эксперта, в Украине есть много примеров ответственного ведения бизнеса, который вкладывает деньги в собственную модернизацию, чтобы минимизировать негативное влияние на окружающую среду.
«В Украине последние десятилетия появились очень хорошие примеры коллаборации бизнеса, общин и власти. Если общины будут видеть эффективность взаимодействия с социально ответственным бизнесом, выиграют все. Пока нет системы мониторинга, очень трудно обнаружить настоящий источник загрязнения», - пояснила Цыганок.
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