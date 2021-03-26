По мнению президента Ассоциации экологов Украины, часто для замалчивания реальных проблем общества, ответственность за экологический произвол пытаются переложить на бизнес или предпринимателей.

Причиной смога, который стал регулярным явлением в столице, является не столько деятельность промышленных предприятий, сколько полный хаос в транспортном вопросе, в частности, отсутствие экологического контроля «євроблях» в Украине.

Об этом заявила президент Ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок, говорится в сюжете «5 канала».

«Годами формировалось такое мнение, что в загрязнении в основном виноваты предприятия. В то же время полностью отсутствует сейчас ответственность за передвижные транспортные средства, в Украине большое количество «евроблях», – отмечает Цыганок.

В то же время, по мнению эксперта, в Украине есть много примеров ответственного ведения бизнеса, который вкладывает деньги в собственную модернизацию, чтобы минимизировать негативное влияние на окружающую среду.

«В Украине последние десятилетия появились очень хорошие примеры коллаборации бизнеса, общин и власти. Если общины будут видеть эффективность взаимодействия с социально ответственным бизнесом, выиграют все. Пока нет системы мониторинга, очень трудно обнаружить настоящий источник загрязнения», - пояснила Цыганок.

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Автор: Иван Бойко