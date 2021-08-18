Материалом для работ Аристида Куаме являются пластиковые и резиновые подошвы от обуви, выброшенной в море.

Житель Кот-д'Ивуара прославился своими произведениями искусства из мусора - стоимость его картин из изношенной обуви достигает тысячи долларов.

Об этом сообщает Reuters.

26-летний Аристид Куаме собирает материал для своих работ на пляже - это пластиковые и резиновые подошвы от тапочек, которые люди выбрасывают в море.

Он разрезает подошвы на части и собирает из них большие коллажи. Также он делает и картины поменьше - вырезает фигуры, буквы и лица на резиновых подошвах, а из остатков изготавливает краску, размалывая их на пигментные красители.

Среди работ художника Куаме можно найти большие портреты политиков (например, Нельсона Манделы) и постеры на остро стоящие темы: изменение климата, социальное неравенство или пандемия коронавируса.

Журналисты отмечают, что такая техника является не только недорогой, но и экологически чистой.

Читайте такжеВ Германии появился коттедж, почти полностью построенный из мусораЗа несколько лет произведения художника привлекли внимание художественного истеблишмента Кот-д'Ивуара и выставлялись в галереях не только у него на родине, но и за рубежом.

"Моя цель — заставить людей задуматься об окружающей среде, чтобы создать лучшую жизнь", – говорит Аристид Куаме.

Напомним, ранее УНИАН сообщал о южнокорейской художнице Ким Кань-Йон, которая тоже создает из хлама оригинальные картины.

Автор: Станислав Кожемякин