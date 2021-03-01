Животные находятся на грани исчезновения.

В зоопарке Барселоны впервые показали детеныша редкого вида обезьян-пауков.

Об этом сообщает ТСН.

Девочка появилась на свет еще месяц назад и все это время была под пристальным наблюдением своей мамы Эми. По словам работников зверинца, ближайшие полгода мать не будет покидать свое дитя ни на мгновение.

Читайте такжеВроцлавский зоопарк показал малыша редкого зверька (видео)Мать и дочь принадлежат к виду колумбийских коат — редких приматов из семейства паукообразных обезьян. В дикой природе эти обезьянки встречаются в Колумбии на правом берегу реки Магдалена.

Точное количество этих животных, находящихся на грани исчезновения, в мире на сегодняшний день неизвестно. Однако, к примеру, в период с мая 2009 года по май 2010 года не было зафиксировано ни одного факта рождения колумбийской коаты.

Основные угрозы для популяции — разрушение мест обитания, фрагментация леса и охота. В пресс-службе зоопарка отмечают, что за последние 45 лет количество представителей этого вида уменьшилось по крайней мере на 80%.

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Автор: УНИАН