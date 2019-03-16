В Минске во дворе одной из многоэтажек нашли ведро с ураном (видео)

Предварительные замеры показали превышение радиационного фона на расстоянии одного метра от емкостей в четыре раза.

В Минске во дворе одной из многоэтажек нашли пластиковое ведро с емкостями со знаком «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение».

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Предварительные замеры показали превышение радиационного фона на расстоянии одного метра от емкостей в четыре раза. Об этом сообщает TUT.BY.

Прибывшие специалисты по химической и радиационной защите на контейнерной площадке обнаружили пластиковое ведро белого цвета со стеклянными и пластиковыми емкостями внутри.

«Предварительные замеры показали превышение радиационного фона на расстоянии одного метра от емкостей в четыре раза. В двух метрах от них радиационный фон не превышал нормы», - рассказали в МЧС.

Всего при обследовании места складирования мусора были обнаружены пять емкостей с порошкообразными веществами: уранил хлористый - 2 банки (по 1 кг), уранил азотнокислый - 1 банка (1 кг), уранил сернокислый - 1 банка (1 кг), уран трехкислый - 1 банка (1 кг).

После изъятия емкостей был проведен замер фона на контейнерной площадке - радиационный фон в норме. Все емкости были отправлены в Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны».