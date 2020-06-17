"Осторожно черепахи": на Полтавщине установили необычные дорожные знаки (фото)

Такие знаки не найти в ПДД, но каждый, кто сидит за рулем поймет - знак предупреждает о том, что на дороге могут ползти черепахи.

Сегодня на участке дороги «Полтава-Кременчуг-Александрия» дорожники устанавливают странные дорожные знаки «Осторожно черепахи». Эти знаки водители не найдут в Правилах дорожного движения, но каждый, кто сидит за рулем поймет - знак предупреждает о том, что на дороге могут ползти черепахи.

Как рассказала УНИАН инициатор установления знаков Юлия Погребная, она часто ездит по трассе на работу и видит, как под колесами автомобилей гибнут черепахи, которые мигрируют через трассу из одного водоема в другой.

Женщина говорит, что была сама не раз свидетелем того, как машины давят животных.

"Я ехала за микроавтобусом. Он наехал на черепаху и поехал. Я остановилась и забрала ее. Семьей мы отвезли ее к ветврачу. Но эта черепаха умерла от кровотечения на 11 сутки, а еще одна отделалась потерей хвоста. У нее рана затянулась и мы выпустили ее в водоем»,- сказала Погребная.

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Поэтому именно семья экс-вице-мэра Кременчуга, который любит заниматься вопросами экологии и благоустройства, решила действовать и посоветовавшись с властями, было решено установить соответствующие предупреждающие дорожные знаки.

В агентстве местных дорог Полтавской области УНИАН заявили, что установленные знаки не является официальными, но в цивилизованных странах мира предупреждают о возможности появления животных на дорогах, в том числе и черепах.

"Мы считаем своим долгом сделать все, что в нашей компетенции, чтобы предупредить водителей и таким образом сделать хоть небольшой вклад в дело сохранения окружающей среды. Сохраним вместе наш общий дом и его обитателей!» - сообщили в агентстве.

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