На модном показе в Индии презентовали наряды из экологических тканей (видео)

Модели выходили в одежде из натуральных волокон целлюлозы.

Несколько дизайнеров на показе в Нью-Дели презентовали наряды из экологических тканей.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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На неделе моды в индийской столице на подиум выходили модели в одежде из натуральных волокон целлюлозы. Использовали в своих коллекция модельеры и натуральные, не вредные для экологии красители.