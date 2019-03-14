На модном показе в Индии презентовали наряды из экологических тканей (видео)
13:54, 14 марта 2019Природные ресурсы
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Модели выходили в одежде из натуральных волокон целлюлозы.
Несколько дизайнеров на показе в Нью-Дели презентовали наряды из экологических тканей.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
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На неделе моды в индийской столице на подиум выходили модели в одежде из натуральных волокон целлюлозы. Использовали в своих коллекция модельеры и натуральные, не вредные для экологии красители.
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