В 2021 году "Метинвест" продолжит реализацию экологических проектов на своих предприятиях.

Группа "Метинвест" увеличила расходы на экологические мероприятия. В 2020-м она направила на них $450 млн, что на 17% больше, чем в 2019-м.

Об этом говорится в годовом отчете, опубликованном на сайте группы. За год капитальные расходы на экологии возросли на 32%, до $205 млн.

Так, компания завершила один из крупнейших экологических проектов в Украине - масштабную модернизацию системы газоочистки на аглофабрике ММК им. Ильича. Сокращение выбросов пыли от предприятия в 2021 году ожидается до 90%, диоксида серы - до 46%.

Читайте такжеНа меткомбинате Ильича завершают реализацию очередного экологического проектаКроме того, на входящем в "Метинвест" комбинате "Азовсталь" проводят модернизацию систем газоочистки для кислородных печей. Этот проект запустят в 2022 году, он поможет существенно снизить объемы выбросов.

На Северном ГОКе проводят реконструкцию газоочистных агрегатов обжиговой машины, благодаря которой выбросы пыли сократятся на 40%. Завершение работ запланировано в 2022 году.

В 2021 году "Метинвест" делает ставку на сокращение выбросов в атмосферу на своих предприятиях, улучшение управления водными ресурсами.

"Группа также будет работать над расширением публичного раскрытия полных данных о выбросах парниковых газов", – говорится в отчете группы.

ООО "Метинвест Холдинг" – управляющая компания группы "Метинвест". Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

По итогам 2020 года компания заявила о 8 млрд грн вложений в экологию Кривого Рога. Также она сообщила, что ее вложения в экологические проекты Мариуполя за 9 лет составили 15,3 млрд грн.

Автор: Григорий Бондарь