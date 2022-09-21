Органы по охране дикой природы Австралии расследуют обстоятельства смерти млекопитающих

Трупы китов обнаружили на острове Кинг, который входит в состав штата Тасмания. Органы по охране дикой природы Австралии расследуют обстоятельства смерти млекопитающих.

Об этом сообщает Sky news.

По данным Департамента природных ресурсов и окружающей среды штата, трупы 14 молодых самцов китов обнаружили днем в понедельник, 19 сентября, ​​​на острове Кинг. Китов нашли на мелководье у скалистого берега острова.

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"Возможно, киты были частью одной холостяцкой стаи - группы молодых самцов кашалотов, объединившихся после того, как покинули материнскую группу", - говорится в сообщении.

Серферов и пловцов призвали избегать ближайшие районы, если трупы китов привлекут акул. Район, где обнаружили китов, находится в пределах их обычного ареала обитания, поэтому встретить их здесь не редкость.

Отмечается, что самое крупное выбрасывание китов на мель в истории Австралии произошло два года назад, когда около 470 длинноплавниковых гриндов обнаружили на берегу у западного побережья Тасмании. Неделю их пытались спасти. К сожалению, выжили лишь 111 особей.

Как ранее сообщал УНИАН, четырехметровое млекопитающее, обычное живущее в северных морях, заметили в нетипичной для него теплой пресной воде Сены во вторник на прошлой неделе. Кит уже тогда выглядел изрядно исхудавшим и обессиленным. Животное не ело несколько недель, если не месяцев. Несмотря на все попытки спасти животное, кит-белуха погиб.

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