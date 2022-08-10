У животного появились проблемы с дыханием, и его пришлось усыпить.

Кит-белуха, который заплыл в Сену, не выжил, несмотря на все попытки спасти животное.

Напомним, французские спасатели неделю пытались помочь белому полярному киту, застрявшему в реке в 70 км от Парижа.

"Мы с сожалением вынуждены сообщить о гибели кита", - заявили французские власти, сообщает Би-би-си.

Сегодня спасательные службы выловили истощенную белуху, чтобы перевезти ее в специально подготовленный шлюз с морской водой в городе Уистреам. Спасательный процесс занял почти шесть часов. Из реки белуху выловили сетью и краном и переместили на баржу. Вынимали 800-килограммовое животное 80 человек. После чего животное проверили ветеринары и перенесли в авторефрижератор.

Но 160-километровый путь до прибрежного нормандского города белуха уже не одолела. У животного появились проблемы с дыханием, и его пришлось усыпить.

По данным французской обсерватории "Пелагис", изучающей морских животных, ближайшая от Сены популяция китов-белух находится в 3 тыс. км от Франции, у берегов полярного архипелага Шпицберген к северу от Норвегии.

Как сообщал УНИАН, четырехметровое млекопитающее, обычное живущее в северных морях, заметили в нетипичной для него теплой пресной воде Сены во вторник на прошлой неделе. Кит уже тогда выглядел изрядно исхудавшим и обессиленным. Животное не ело несколько недель, если не месяцев.

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