Малышу уже неделя. Он прекрасно ест и спит. И даже открыл для себя снег

В рижском зоопарке радуются новорожденному тюленю.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Малышу уже неделя. Он прекрасно ест и спит. И даже открыл для себя снег – охотно в нем играет и целуется с мамой.

Пол тюленя пока неизвестен, соответственно и имени он пока не имеет. Однако уже известно, что выберут его в латвийском портовом городе Вентспилс, который поставляет тюленей в Рижский зверинец.

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Автор: УНИАН