Пол тюленя пока неизвестен / скриншот из видео
В рижском зоопарке радуются новорожденному тюленю.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Малышу уже неделя. Он прекрасно ест и спит. И даже открыл для себя снег – охотно в нем играет и целуется с мамой.
Пол тюленя пока неизвестен, соответственно и имени он пока не имеет. Однако уже известно, что выберут его в латвийском портовом городе Вентспилс, который поставляет тюленей в Рижский зверинец.
В Риге пополнение – в тамошнем зопарку родилось тюленя
Вас также могут заинтересовать новости:
- Первое пополнение в новом году: в Одесском зоопарке родились камерунские овцы (фото)
- Впервые за 155 лет: в зоопарке Вроцлава родился детеныш индийского носорога (видео)
- Мексиканский зоопарк показал первого рожденного в стране пингвина (видео)
- Похожие на крупных щенков: в Хмельницком реабилитационном центре родилось трое медвежат (видео)
- В зоопарке Сингапура впервые показали львенка, который появился на свет из-за искусственного оплодотворения (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram