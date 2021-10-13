Оккупационные власти хотят пробурить на полуострове 36 скважин.

Жителям оккупированного Крыма грозят локальные потрясения, смещение земной коры, оползневые процессы, микроземлетрясения и, как следствие, разрушение инфраструктуры. Причина - планы оккупантов пробурить 36 скважин в рамках "обеспечения водоснабжения".

О новых угрозах предупредил эксперт крымскотатарского Ресурсного Центра Евгений Хлобыстов в эфире телеканала "Дом". Он также сообщил о риске засоления почвы.

"И второй момент - мы до конца не знаем о качестве воды, которую будут извлекать из 36 скважин. Например, они хотели найти питьевую воду на дне Азовского моря, но качество этой воды было непригодно для питья и даже для гигиенического употребления. Там нужно было строить производство по доведению этой воды до гигиенического качества. Что будут извлекать из этих скважин, сложно сказать", - отметил Хлобыстов.

По его словам, дефицит питьевой воды испытывают только мирные жители оккупированного полуострова, у российских военных там подобной проблемы нет.

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"Пока есть вода в водохранилищах, скорее всего, большая часть крымчан будет получать воду без проблем. Как только климатическая ситуация изменится - а это вполне возможно, что Крым снова будет страдать от длительной засухи, - будет изменение водного режима, изменение режима осадков, и тогда ситуация будет повторяться. Воды снова будет не хватать", - пояснил эксперт.

И добавил: в Крыму происходит стихийное увеличение числа населения, проводятся "учения". По его словам, сокращение потребления воды именно в этих сегментах существенно улучшило бы водообеспечение гражданского населения АРК.

Ситуация с водоснабжением в Крыму после оккупации

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ. Во многих городах и селах оккупационные власти ввели ограничения на подачу воды.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

В то же время специалисты полагают, что возобновить подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу технически невозможно, поскольку за минувшие годы он пришел в полную негодность.

Автор: Юрий Годован