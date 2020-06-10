Водную катастрофу в оккупированном Крыму показали на фото
08:46, 10 июня 2020Экология
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Опубликовано печальное фото водной катастрофы в аннексированном Крыму.
Салгир сегодня / фото twitter.com/KrimRt
В оккупированном Крыму почти исчезла река Салгир. Когда-то эта река в Симферополе была полноводной.
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Но на сегодня ее дно поросло сорняками, а ручей стал совсем маленьким. Соответствующие фото опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.
"Симферополь. Салгир возле гостиницы "Москва". Воды практически нет!", - подписан снимок.
"Теперь камни с неба заполнят этот канал", "Название отеля — прямая отсылка к причине отсутствия воды", - пишут в комментариях под фото.
Салгир, 2008 год / wikipedia.org
Ранее сообщалось, что в аннексированном Россией Крыму наблюдаются проблемы из-за нехватки воды.
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