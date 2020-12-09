В октябре в Кремле признались, что ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму – критическая.

В сети появились фото пересохшего водохранилища, поившего жителей Крыма.

В объектив камеры попала потрескавшаяся от недостатка влаги земля, а на заднем фоне едва виднеется маленькое озерцо, что некогда было глубоким водохранилищем.

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"Даже не представляю, что мы переживем перед возвращением в Украину", – подписала фото блогер из Крыма под никнеймом RoksolanaToday&КрымUA.

В октябре в Кремле признались, что ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму - критическая. Однако у Путина самонадеянно заявляли, что напоят полуостров водой.

Ранее правительство РФ выделило для решения проблемы 50 миллиардов рублей.

Засуха в Крыму: что известно

С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начали вводить ограничения на подачу воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам - утром и вечером. С 23 сентября ограничительные меры подачи воды ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке. Также через пересохшие скважины воду в 29 сел северного Крыма доставляют цистернами.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: УНИАН