Больше всего вирус грозит человеку и 17 видам приматов.

Стало известно, какие животные могут заразиться коронавирусом. Общий список животных опубликовали ученые из десяти университетов, в частности из Гарварда, Кембриджа, Уханьского университета и немецкого Института Макса Планка.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1 + 1 ".

В частности, ученые проанализировали 410 позвоночных животных и разделили на 5 групп в зависимости от уровня риска. В этот список попал и человек, потому что биология относит вид человека разумного к отряду приматов.

"Именно в группу высокого риска и попал человек. А также еще 17 видов приматов: узконосые обезьяны и гоминиды. Во второй группе оказались грызуны, также морские животные - дельфины и киты, а еще олени и лемуры. У домашнего скота и кошачьих вероятность заболеть - средняя. А вот у свиней, лошадей и собак - низкая. Почти невозможно заболеть COVID-19 - сумчатым, рептилиям, земноводным и птицам", - считают ученые.

Также в исследовании говорится, что около 40% видов животных, которым может грозить COVID-19, находятся под угрозой исчезновения. Речь идет о западной горилле, суматранском орангутанге, амурском тигре.

В мире уже зафиксированы отдельные случаи заражения животных коронавирусом - в частности, домашних собак и кошек. Вирус передается только от человека к животному. Животные не способны передавать заболевание, убеждают ученые.

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Автор: УНИАН