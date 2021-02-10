В результате происшествия никто не пострадал.

В Австралии из-за коалы, которая вышла на трассу, столкнулись шесть автомобилей.

Читайте такжеВ Австралии огромный крокодил вылез на пляж и на глазах у девушки съел двух акул (видео)Об этом пишет TJournal со ссылкой на The Guardian.

Коала вышла на трассу в Аделаиде, а водитель, который заметил её, попытался избежать столкновения и затормозил. Автомобилисты, ехавшие следом, не справились с управлением.

Надя Тагвелл, которая застряла в пробке из-за аварии, помогла поймать животное и посадила его в свою машину. Она и раньше спасала животных с дорог, поэтому у нее был сохранён номер центра помощи коалам в Аделаиде.

Женщина договорилась о встрече со специалистами на ближайшей заправке. Ей пришлось ждать около часа, и за это время коала уселась за руль машины.

«На самом деле он был довольно спокойной коалой, даже не дрался из-за того, что находится в заточении и без проблем пошёл в корзину», - рассказала Тагвелл.

Позже коалу выпустили в лес - подальше от автострады. В результате происшествия никто не пострадал.

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Автор: УНИАН