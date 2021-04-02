Тема незаконной вырубки лесов также становится объектом манипуляции активистов.

Украинские территориальные громады теряют возможности для экономического развития из-за псевдо-активистов, которые под прикрытием заботы об экологии не дают бизнесу расширяться и создавать рабочие места для граждан.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказала президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

Также участились случаи манипулирования экологической тематикой в корыстных целях. В частности, речь идет об обвинениях предприятий в незаконной вырубке леса для того, чтобы дискредитировать его.

Ученый совет Национального университета биоресурсов и природопользования Украины попросил привлечь к ответственности провокаторов, занимающихся распространением информации относительно намеренной вырубки деревьев в Ботаническом саду НУБиП Украины.

В заявлении коллектива университета отмечается, что указанная информация является неправдивой, ведь все деревья, о которых идет речь, были срезаны в соответствии с действующим законодательством Украины.

В ученом совете НУБиП заявили, что псевдо-экологи умышленно однобоко информируют общественность Украины о деятельности учреждения, компрометируя его, при этом умалчивая факты того, что только за последний год ими было высажено более 1 миллиона деревьев.

В то же время, по мнению ученых, тревожным является то, что на фоне этих атак на университет неизвестными лицами из-за «черных регистраторов» незаконно осуществлена попытка изъять 29 га лесов Боярской ЛОС на территории Феодосиевской территориальной общины (недалеко от сел Круглик, Лесники и Ходосеевка).

«Все больше таких прецедентов, когда активисты дезинформируют граждан для давления на бизнес, встречается в регионах. Особенно, когда приходит, например, инвестор и пытается построить какое-то предприятие. В то же время собирается группа людей. Тут мы видим элемент конкуренции, когда есть желание не пустить какие-то альтернативные предприятия на территорию», - сказала она.

По словам эксперта, псевдо-активисты, которые совершенно не понимают в первопричинах проблем в экологии, дезинформируют и накручивают общество примитивными лозунгами.

«У них все звучит в формате «будет вонять», «будет травить». Вот это незнание и непонимание ситуации очень часто в территориальных громадах приводит к тому, что люди теряют возможности для своего будущего экономического развития», - пояснила она.

Цыганок считает, что за такими искусственно созданными недовольствами всегда стоят чьи-то политические или экономические интересы. В то же время, действительно губительные для экологии события в нашей стране остаются незамеченными.

«Действительно есть предприятия, которые строятся с нарушениями всех требований. И почему-то как раз они могут построить свои объекты на территории громад. В то же время, когда приходит международный инвестор и большие предприятия, то находятся сразу же активные люди в громадах, которые просто всегда против», - отметила эксперт.

Цыганок пояснила, что всегда можно отличить манипуляторные заявления псевдо-активистов от реальных защитников окружающей среды, обратив внимание на их деятельность в остальное время.

«Для того, чтобы понять это, нужно пообщаться с теми людьми, которые провоцируют какие-то общественные противодействия. Мы видим, что как только прекратился интерес в митингах, то эти активисты исчезают вообще, и о них и их деятельности ничего не известно», - отметила эксперт.

Эколог считает, что крайне важным в нашей стране является грамотность и развитие населения в сфере экологии.

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Автор: Григорий Бондарь