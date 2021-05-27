Этот вид выдр в стране вымер из-за незаконной охоты.

В Аргентине впервые за три десятилетия родились малыши редкого вида выдр.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Гигантские выдры в стране вымерли из-за незаконной охоты. Но аргентинским ученым удалось привезти нескольких представителей этого вида из европейских зверинцев. И, наконец, у выдр родилось трое детей.

«Зоологи говорят – первая, критическая для малышей, неделя жизни уже позади, и продолжают пристально следить за состоянием пушистиков», – говорится в сюжете.

Гигантская выдра – вид млекопитающих семейства куньих, обитающий в тропических лесах бассейна Амазонки.

Читайте такжеВ Украине активисты спасли восемь лисят: их вернут в дикую природу (фото)Длина их тела достигает до двух метров, вес – свыше 20 килограмм.

Гигантская выдра с большим отрывом является самым крупным представителем подсемейства выдровых, обитающим в пресной воде.

В воде она охотится за рыбой, змеями и водными птицами, на суше может питаться грызунами и птичьими яйцами.

Вне Южной Америки живут лишь немногие гигантские выдры в различных зоопарках. Их разведение в неволе складывается очень трудно.

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Автор: Катерина Шварц