В Аргентине впервые за три десятилетия родились малыши редкого вида выдр.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Гигантские выдры в стране вымерли из-за незаконной охоты. Но аргентинским ученым удалось привезти нескольких представителей этого вида из европейских зверинцев. И, наконец, у выдр родилось трое детей.
«Зоологи говорят – первая, критическая для малышей, неделя жизни уже позади, и продолжают пристально следить за состоянием пушистиков», – говорится в сюжете.
Гигантская выдра – вид млекопитающих семейства куньих, обитающий в тропических лесах бассейна Амазонки.
Читайте такжеВ Украине активисты спасли восемь лисят: их вернут в дикую природу (фото)Длина их тела достигает до двух метров, вес – свыше 20 килограмм.
Гигантская выдра с большим отрывом является самым крупным представителем подсемейства выдровых, обитающим в пресной воде.
В воде она охотится за рыбой, змеями и водными птицами, на суше может питаться грызунами и птичьими яйцами.
Вне Южной Америки живут лишь немногие гигантские выдры в различных зоопарках. Их разведение в неволе складывается очень трудно.
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