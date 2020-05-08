Врио главы Госэкоинспекции посоветовал включить "турборежим" для решения проблем экологии в Украине
Весь мир сейчас переживает непростые времена. А в Украине к проблемам войны, коррупции, разрушенных институтов, карантинного кризиса добавляются еще и проблемы окружающей среды.
"Масштабные пожары, засуха, спад грунтовых вод, пылевые бури, смог в столице – эти проблемы становятся все более ощутимыми для нас. Это уже не теоретические научные исследования или прогнозирования, это уже наша новая реальность. И, возможно, – только начало. Готовы ли мы? И есть ли какие-то адекватные и эффективные решения?
Точного ответа нет ни у кого, но это не повод ничего не делать. Наоборот, именно сейчас стоит начинать приспосабливаться к новым условиям", – отметил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.
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Он привел список топ-проблем для окружающей среды, решать которые нужно немедленно. Среди них:
- Принятие закона об отходах, которы должен запустить рынок, чтобы за мусор как за ресурс начали соревноваться переработчики.
- Повышение ответственности за вред окружающей среде, как, например, недавно повышенные штрафы за сжигание сухостоя. Но наказания за другие нарушения остаются низкими и не менялись десятилетиями.
Как отметил Фирсов, это лишь часть проблем, требующих решения.
Он также обратил внимание и на обновление методик начисления убытков за загрязнение окружающей среды, обновление и осовременивание лабораторий.
Как подчеркнул врио главы Госэкоинспекции, необходимо проводить проверку предприятий, которые имеют дело с особо вредными веществами. Потому что есть определенные виды деятельности, которые подлежат лицензированию, и их необходимо проверить.
По словам Фирсова, сейчас стоит включить "турборежим", определить эти проблемы как приоритетные и неотложные. Многие решения уже подготовлены, стоит лишь их внедрить и контролировать, подытожил он.