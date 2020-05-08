Врио главы Госэкоинспекции посоветовал включить "турборежим" для решения проблем экологии в Украине

Весь мир сейчас переживает непростые времена. А в Украине к проблемам войны, коррупции, разрушенных институтов, карантинного кризиса добавляются еще и проблемы окружающей среды.

"Масштабные пожары, засуха, спад грунтовых вод, пылевые бури, смог в столице – эти проблемы становятся все более ощутимыми для нас. Это уже не теоретические научные исследования или прогнозирования, это уже наша новая реальность. И, возможно, – только начало. Готовы ли мы? И есть ли какие-то адекватные и эффективные решения?

Точного ответа нет ни у кого, но это не повод ничего не делать. Наоборот, именно сейчас стоит начинать приспосабливаться к новым условиям", – отметил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

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Он привел список топ-проблем для окружающей среды, решать которые нужно немедленно. Среди них:

Принятие закона об отходах, которы должен запустить рынок, чтобы за мусор как за ресурс начали соревноваться переработчики.

Повышение ответственности за вред окружающей среде, как, например, недавно повышенные штрафы за сжигание сухостоя. Но наказания за другие нарушения остаются низкими и не менялись десятилетиями.

Как отметил Фирсов, это лишь часть проблем, требующих решения.

Он также обратил внимание и на обновление методик начисления убытков за загрязнение окружающей среды, обновление и осовременивание лабораторий.

Как подчеркнул врио главы Госэкоинспекции, необходимо проводить проверку предприятий, которые имеют дело с особо вредными веществами. Потому что есть определенные виды деятельности, которые подлежат лицензированию, и их необходимо проверить.

По словам Фирсова, сейчас стоит включить "турборежим", определить эти проблемы как приоритетные и неотложные. Многие решения уже подготовлены, стоит лишь их внедрить и контролировать, подытожил он.