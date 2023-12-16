Подходящих для выращивания кофе земель становится меньше, говорят специалисты.

Из-за глобального изменения климата может ощутимо подорожать один из главных напитков современной цивилизации – кофе. Как пишет DW, основная причина – сокращение подходящих для выращивания кофе климатических зон.

Ученые отмечают, что кофейные деревья очень чувствительны к температурным и другим погодным условиям. "Они плохо переносят слишком жаркую, слишком сухую и слишком влажную погоду", – объясняет Софи фон Лоебен из Потсдамского института исследований изменения климата.

Климат многих тропических стран, где как раз и выращивают кофе, в последнее время становится все менее стабильным. Некоторые прогнозы предрекают, что к 2050 году площади подходящих для выращивания кофе земель сократятся вдвое.

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В теории глобальное потепление может сделать пригодными для выращивания кофе более северные районы, где прежде для этой культуры было слишком холодно. Но на практике этому есть серьезные препятствия.

Значительная часть потенциальных "новых кофейных территорий" сегодня покрыта лесами, вырубка которых еще больше усугубит климатический кризис. Понимая это, власти ЕС грозятся ввести полный запрет на импорт продовольствия, выращенного на месте вырубленных лесов. И поскольку именно Европа является крупнейшим потребителем кофе, такой запрет точно отразится на планах расширения кофейных плантаций.

В целом тенденция к подорожанию кофе хорошо заметна уже сейчас. За последние 30 лет, когда влияние глобального потепления стало заметно само по себе, цены на зеленый кофе выросли примерно на 60%, а на кофейные продукты – уже на 600%.

Другие последствия глобального потепления

Как писал УНИАН, тающие из-за глобального потепления ледники начали открывать останки туристов, погибших десятки лет назад. Недавно очередную такую жуткую находку обнаружили в швейцарских Альпах. Останки немецкого альпиниста, пропавшего без вести 37 лет назад, нашли на леднике Теодул рядом со знаменитой горой Маттерхорн.

Также мы рассказывали, что в случае масштабного таяния ледников на полюсах крайний север и крайний юг планеты столкнуться не с поднятием уровня моря, а с его понижением. А вот по мере приближения к экватору уровень океана действительно будет повышаться.

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