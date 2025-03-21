Самая быстрая в мире акула "подвозила" осьминога.

В заливе Хаураки вблизи острова Кавау, Новая Зеландия, сняли на видео необычное зрелище - осьминог передвигается на спине у акулы.

Ролик опубликован на YouTube-канале новозеландского государственного университета Окленда. Там отмечают, что "sharktopus" стал одной из самых странных вещей, которые когда-либо видели их морские ученые. Встреча состоялась еще в декабре 2023 года, однако видео опубликовали только сейчас:

"Это было действительно загадочное зрелище... осьминоги в основном живут на морском дне, тогда как короткоплавниковые акулы мако не любят глубины".

Морской эколог Рошель Константин рассказала The New York Times, что сначала спутала "интересную оранжево-коричневую массу" на голове у акулы с рыболовными снастями. Позже они запустили дрон и подводную камеру, чтобы рассмотреть 10-футовую акулу ближе. Исследователи пришли к выводу, что "пассажиром" является маорийский осьминог - крупнейший в Южном полушарии. Они могут достигать в длину 6,5 футов и весить около 26 фунтов.

"Даже верхом на таком огромном хищнике, как акула, короткоплавниковом мако, этот автостопщик занимал немало места. Сложив руки в тугой клубок, безбилетник выглядел так, будто пытался остаться незамеченным", - говорится в статье.

Экологи считают, что акула могла знать о присутствии моллюска, поскольку имеет органы чувств (боковые линии) по всему телу. Кроме того, мако - самая быстрая акула в мире, которая может развивать скорость до 46 миль в час. Если бы она двигалась быстрее, то осьминог мог бы не удержаться.

"Акула выглядела вполне счастливой, и осьминог выглядел вполне счастливым. Это была очень спокойная сцена. Мы понятия не имеем, что произошло дальше. Если бы осьминог соскользнул, акула могла бы его съесть. С другой стороны, в таких мелководных водах есть шанс, что осьминог мог бы безопасно приземлиться на морское дно", - рассказала исследовательница.

Другие новости об акулах

Напомним, ранее в Австралии удалось снять на видео рождение детеныша акулы-няньки. Малыша назвали Арчи, его еще не показывают людям, поскольку он должен немного вырасти.

А сотрудники одного из аквариумов в Соединенных Штатах Америки заявили о рождении акулы в воде, где более трех лет не было ни одного самца.

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