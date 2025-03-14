Малыш будет находиться в питомнике, пока не достигнет примерно 1,5 метра в длину.

В сиднейском аквариуме SEA LIFE сняли на видео рождение детеныша акулы-няньки. В штате Новый Южный Уэльс они находятся под угрозой исчезновения из-за чрезмерного вылова рыбы и уничтожения их среды обитания.

Как сообщается на сайте аквариума, Арчи родился еще 15 ноября, однако до сих пор живет в специализированных бассейнах. Его матерью является акула по имени Мэри-Лу, а вот отца определить сложнее - в океанариуме есть три акулы-самца: Мердок, Трио и Наполеон. ДНК Арчи протестируют, когда он подрастет и окрепнет.

В SEA LIFE рассказали, что малыш сразу после рождения поплыл рядом с одной из взрослых акул. Это удалось снять команде аквариумистов, которые как раз находились в Акульей долине. В четыре месяца Арчи в длину достигает 74 сантиметра. Ожидается, что он будет расти примерно на 30 сантиметров ежегодно, пока не достигнет 3,2 метра в длину.

Глава кураторского совета сиднейского аквариума Бен Бьюкенен сказал, что это огромное событие не только для SEA LIFE, но и для сохранения морской флоры и фауны по всей Австралии:

"Стать свидетелем рождения серой акулы-няньки, находящейся под угрозой исчезновения, - невероятно редкое явление, а возможность снять его на видео делает его еще более особенным. Хотя мы хотели бы представить Арчи нашим гостям, его здоровье и развитие остаются нашим главным приоритетом".

Другие интересные новости об акулах

Как ранее сообщал УНИАН, исследователям из Австралии удалось снять тихоокеанскую полярную акулу, которая плавала на глубине 1,400 метров. Это произошло во время экспедиции к желобу Тонга.

Также ученые заявляли, что смогли задокументировать случай, когда беременную акулу съел более крупный хищник. По их мнению, это могла сделать акула, которая относится к другому виду.

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