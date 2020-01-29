Аномальная зима: в Украине проснулись клещи (видео)
14:21, 29 января 2020Экология
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Паукообразные слишком рано вылезли из почвы.
Из-за аномально теплой зимы в Украине проснулись клещи
Из-за аномально теплой зимы в Украине клещи повылезали из грунта.
Читайте такжеВ Одесской области из-за аномальной температуры птицы начали гнездование (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Также отмечается, что и животные перепутали зиму и весну.
В частности, на Закарпатье в центре реабилитации медведей из 32 заснули лишь пять, о зимней спячке забыли летучие мыши и ежи.
Ранее УНИАН сообщал, что, по прогнозам синоптиков, в Украине ожидается аномально теплый февраль.
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