Аномальная зима: в Украине проснулись клещи (видео)

Паукообразные слишком рано вылезли из почвы.

Из-за аномально теплой зимы в Украине клещи повылезали из грунта.

Читайте такжеВ Одесской области из-за аномальной температуры птицы начали гнездование (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Также отмечается, что и животные перепутали зиму и весну.

В частности, на Закарпатье в центре реабилитации медведей из 32 заснули лишь пять, о зимней спячке забыли летучие мыши и ежи.

Ранее УНИАН сообщал, что, по прогнозам синоптиков, в Украине ожидается аномально теплый февраль.