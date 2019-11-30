В Житомире провели фестиваль «Модный Хвост. 2019» (фото)

Состоялось дефиле домашних собачек в модном наряде и вручение кубка «Модный Хвост. 2019».

В Житомире провели фестиваль «Модный Хвост. 2019».

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие состоялось сегодня в кинотеатре «Октябрь» в центре города.

Как рассказали организаторы фестиваля, его задумали для популяризации заботливого отношения к животным.

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Участие в фестивале приняли жители города, которые привели своих домашних любимцев в модном наряде.

Во время мероприятия специалисты рассказали, как ухаживать за животными, провели мастер-классы для детей по росписи пряников и изготовлению «Перчатки Доброты».

Также действовали креативные фотозоны, состоялось дефиле домашних собачек в модном наряде и вручение кубка «Модный Хвост. 2019».

Организовали фестиваль "Центр защиты животных", «Житомирская городская организация защиты животных», а также общественная организация «Кот Пес Енот Корова».