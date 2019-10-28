Во Львове состоялась акция против использования меха (фоторепортаж)

Около двухсот экоактивистов и зоозащитников провели акцию против изделий из натурального меха во Львове.

Во Львове полсотни человек вышли на марш «Посмотри в глаза своей шубе». Люди протестовали против убийства животных ради одежды и деятельности пушных фабрик.

Как сообщаeт Громадське, участники акции собрались возле Оперного театра. Некоторые прихватили своих домашних любимцев.

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«Мы хотим достучаться до людей. Не делайте этого, не покупайте мех. Я второй год прихожу с шиншиллой, ее зовут Лада. Прихожу с ней, чтобы все прохожие смогли взглянуть в глаза животному. Ей повезло, она не стала шубой, она живет у меня дома», — рассказала львовянка Ирина Юзик.

Участники акции привлекали внимание к проблеме убийства животных плакатами с надписями: «мех — это убийство», «я — не шуба».

«Мы вышли именно в начале зимнего сезона. Люди массово покупают шубы. Они не думают, какая реальность на меховом производстве. Они воспринимают животных, как ресурс. Хотим ускорить запрет звероферм в Украине», — сказала львовянка Анастасия Брезин.

Люди прошли маршем от Оперного театра до Ратуши. Акция состоялась мирно.

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