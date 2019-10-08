В Житомире активисты в суде добиваются закрытия норковой фермы

Экологи убеждены, что работа фермы вредит окружающей среде.

В Житомире активисты через суд добиваются закрытия меховой фермы в селе Сингуры Житомирского района.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в очередной раз это дело рассматривал Житомирский окружной административный суд.

Пришли на него юристы, представители фермы, а также экологи, правозащитники общественных организаций и те крестьяне, земли которых граничат с фермой, где выращивают норок.

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На суде крестьяне и активисты рассказали журналистам, что добиваются закрытия меховой фермы в Сингурах.

«По нашему мнению, норковая ферма загрязняет окружающую среду, осуществляя свою деятельность без соответствующих разрешений», - говорили они.

В суд с иском обратилась Государственная экологическая инспекция Полесского округа. Экологи также убеждены, что работа фермы вредит окружающей среде. Это отрицает владелец фермы - иностранец, который открыл ее после запрета мехового производства в его стране. Рассмотрение этого дела продолжается. Следующее судебное заседание запланировано на 17 октября.

Как сообщал УНИАН, контролировать деятельность норковых ферм в Украине достаточно сложно из-за того, что старые экологические нормы были отменены, а новые еще не введены.