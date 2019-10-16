Без пластика и полиэтилена: в Лондоне ресторан отказался от материалов, загрязняющих окружающую среду (видео)

На кухне в ресторане используют только профессиональные гастроемкости из металла или стекла.

В Лондоне ресторан "Spring" полностью отказался от использования материалов, которые загрязняют окружающую среду.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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На кухне в ресторане используют только профессиональные гастроемкости из металла или стекла. Посуда керамическая, даже одноразовые стаканчики и трубочки - из кукурузного крахмала. Свой эко-проект начали в прошлом году и сегодня гордо хвастаются результатом.

По словам шеф-повара, труднее всего было договориться с поставщиками, которые привозили продукцию в полиэтиленовой пленке или пластмассовых коробках. Некоторые из них все-таки согласились использовать многоразовые контейнеры, а с другими пришлось прекратить сотрудничество.

"Spring" посещает более 15 тысяч клиентов, поэтому своим примером рестораторы пытаются вдохновить их быть более дружественными к окружающей среде.

Как сообщал УНИАН, по данным экспертов Программы ООН по окружающей среде, ежегодно из-за пластикового мусора погибают миллионы морских, пресноводных и наземных птиц, которые заглатывают частицы пластика или запутываются в пластиковых сетках - и то, и другое вызывает мучительную смерть.