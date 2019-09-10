Лес вместо футбола: в Австрии посреди стадиона высадили 300 живых деревьев (видео)

Цель такой экспозиции – обратить внимание на опасности, которые несет в себе глобальное изменение климата.

В Австрии художник Клаус Литман предлагает посмотреть на лес вместо футбольного матча, высадив на стадионе 300 живых деревьев.

Читайте такжеВ Германии к 2020 году планируют отказаться от пластиковых пакетовКак говорится в сюжете ТСН, таким образом он хочет обратить внимание на опасности, которые несет в себе глобальное изменение климата.

Клаус Литман считает, если его не остановить, то уже через несколько лет посмотреть на настоящий лес можно будет только в музее или на подобных выставках. При этом в качестве примера он приводит редких животных, которые живут только в зоопарках и больше не встречаются в дикой природе.

Как сообщал УНИАН, экоактивисты вышли с протестом против изменений климата на красную дорожку Венецианского фестиваля.