Страны G7 выделят $22 миллиона на борьбу с лесными пожарами в Амазонии
Лидеры стран "Большой семерки" договорились оказать логистическую и финансовую помощь в борьбе с пожарами в тропических лесах Амазонки.
Такое решение лидеры G7 приняли на саммите в Биаррице на юго-западе Франции, сообщает "Радио Свобода".
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Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США предоставят для этих целей 22 миллиона долларов, и средства будут выделены "немедленно".
По словам Макрона, Париж также готов оказать военную помощь для борьбы с масштабным лесным пожаром.
Он добавил, что страны "Большой семерки" также поддержат более широкую инициативу для защиты региона Амазонки, которую представят на Генеральной ассамблее ООН в сентябре 2019 года.
Как сообщал УНИАН, в Европейской комиссии заявили о глубокой обеспокоенности пожарами в Амазонии и поддержали срочное обсуждение проблемы на саммите G7 во Франции.
Национальный институт космических исследований Бразилии (INPE) заявил, что в период с января по август 2019 года в стране были зарегистрированы около 73 000 лесных пожаров.