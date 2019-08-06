Во всей продукции Google к 2022 году будут использоваться переработанные материалы

К 2020 году Google обязуется сделать все свои поставки углеродно-нейтральными.

К 2022 году компания Google намерена включать переработанные материалы во все свои продукты.

Об этом сообщает The Verge.

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Переработанные материалы будут использоваться в смартфонах Pixel, ноутбуках Pixelbook, умных колонках серии Home, решениях для умного дома Nest, а также аксессуарах.

Представитель компании рассказал, что Google начала использовать переработанный пластик при изготовлении устройств Chromecast. Кроме того, пластиковые бутылки служат в качестве источника материалов при создании умных колонок Home и чехлов.

Также к 2020 году Google обязуется сделать все свои поставки углеродно-нейтральными.

Глава подразделения по развитию аппаратного обеспечения Анна Миган сказала, что команда смогла сократить выбросы углерода в атмосферу на 40%, переключившись с воздушных перевозок на перевозки грузовым транспортом.

Кроме этого, в США у Google есть партнерская программа по утилизации ненужных устройств компании.

Как сообщал УНИАН, министры по делам окружающей среды стран "Большой двадцатки" 16 июня согласились принять рамочную программу действий по борьбе с океанским пластиковым мусором в мировом масштабе.