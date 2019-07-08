В пригороде Одессы в Черном море зафиксирован разлив нефтепродуктов (фото, видео)

Экологи устанавливают источник загрязнения.

В пригороде Одессы в Черном море зафиксирован разлив нефтепродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил директор департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета Виталий Денисов.

«В минувшее воскресенье, 7 июля, поступила информация о разливе нефтепродуктов в районе пляжа Дофиновка и прилегающей территории. Нами был осуществлен выезд и, действительно, обнаружена пленка серебристого цвета и видимые частицы нефтепродуктов», - сказал он.

По словам чиновника, сотрудники департамента обратились в Государственную экологическую инспекцию Крымско-Черноморского округа с соответствующим заявлением. Также подготовлено обращение в данную инспекцию для установления источника разлива – сброса нефтепродуктов. Как предполагается, источник – какое-то судно или расположенное поблизости предприятие.

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Как отметил Денисов, вчера были отобраны пробы морской воды и в настоящее время экологи проводят соответствующие анализы.

Специалист отметил, что выявленное пятно большое – огибает несколько пляжей. Изначально сброс был в море, а потом нефтепродукты прибило на пляж к берегу.

Также существует риск того, что пятно дойдет до городских пляжей. Поэтому мэрия обратится в Одесский морской порт с просьбой оказать содействие в нейтрализации сброса с помощью специального оборудования.

По словам очевидцев, нефтепродукты на пригородных пляжах достигли берега, люди не могут войти (выйти) из воды, чтобы не испачкаться. При этом пятна с тела сложно смыть.

По словам очевидцев, нефтепродукты на пригородных пляжах достигли берега, люди не могут войти (выйти) из воды, чтобы не испачкаться. При этом пятна с тела сложно смыть.