В приюте под Киевом медведей будут поливать водой в три раза чаще (видео)

От воды звери в изрядном восторге.

В приюте для спасения хищных животных под Киевом для бурых медведей меняют график водных процедур.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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Поливать их будут втрое чаще, чем обычно.

Два медведя Лора и Маша в приюте временно, их забрали из узких клеток передвижного цирка и должны переправить в просторное жилье. Пока же от воды звери в изрядном восторге.