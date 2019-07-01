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В приюте под Киевом медведей будут поливать водой в три раза чаще (видео)

14:38, 01 июля 2019
Экология
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Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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Поливать их будут втрое чаще, чем обычно.

Два медведя Лора и Маша в приюте временно, их забрали из узких клеток передвижного цирка и должны переправить в просторное жилье. Пока же от воды звери в изрядном восторге.

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