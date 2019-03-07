Зимние дожди ускоряют таяние льда в Гренландии

Если гренландский ледниковый щит растает, мировой уровень моря поднимется на 7 метров, ставя под угрозу прибрежные города

Ученые были «удивлены», когда обнаружили, что дожди в Гренландии идут даже во время долгой Арктической зимы.

Как пишет BBC, за массивным покровом льда крупнейшего острова мира пристально наблюдают, потому что он содержит очень большие запасы замороженной воды. И если он весь растает, мировой уровень моря поднимется на целых 7 метров, что ставит под угрозу население прибрежных городов по всему миру.

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Обычно зимние осадки - это снег. Так происходит балансирование таяния арктических льдов в летний период. Изучив спутниковые снимки ледникового щита Гренландии, ученые обнаружили, в каких местах происходит таяние. Эти фото они сопоставили с данными о дождях, собранными 20 автоматизированными погодными станциями.

Выводы ученых демонстрируют, что в предыдущие периоды наблюдений каждой зимы было не более двух случаев дождей. А с 2012 года их количество возросло до 12. В более чем 300 случаях жидких осадков между 1979 и 2012 годами аналитики обнаружили, что они вызывают таяние льда. Обычно подобное происходит летом, когда температура воздуха поднимается выше нуля по Цельсию. Но все чаще даже во время темной Арктической зимы в Гренландии идет дождь.