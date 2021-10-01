Она делает это уже не первый раз.

В городе Фарго в Северной Дакоте, США, белка спрятала под капотом припаркованного автомобиля около 70 килограмм черных орехов.

Хозяин машины, 56-летний Билл Фишер, обнаружил этот сюрприз, когда вернулся из четырехдневной рабочей поездки, пишет The Washington Post. Вероятно, животное собрало орехи с соседского дерева и решило припрятать в безопасном месте.

Однако с такими беличьими подарками мужчина сталкивается не впервые. С 2013 года каждые два года, когда созревают орехи, местные красные белки выбирают именно его Chevrolet Avalanche в качестве своей сокровищницы.

"Есть и другие машины, которые стоят очень близко к тому дереву, но это всегда мой грузовик. Я даже специально припарковался на улице, как можно дальше от орехового дерева, а они все равно находят Avalanche и прячут орехи там", - рассказал Фишер.

В этом году добыча оказалась рекордной. Белка наполнила грузовик мужчины 42 галлонами орехов.

В 2000 году британские ученые провели исследование о пищевых привычках красных белок и выяснили, что эти животные часто закапывают сосновые шишки, арахис, грецкие орехи и фундук, а фрукты, грибы и кости прячут на возвышенностях.

Исследование, проведенное в 2017 году в Калифорнийском университете, показало, что белки разделяют еду и прячут ее в зависимости от типа в разных местах, готовясь к более холодным месяцам, когда пищи будет меньше.

Фишер говорит, что привык к неудобствам, возникающим раз в два года. Он знает, что как только орехи начинают падать на землю, самое время заглянуть под капот, прежде чем заводить машину.

Читайте такжеСуровая белка из Техаса научилась охотиться на змей (фото)Мужчина считает, что белка выбирает именно его машину из-за легкости доступа. Она пролазит внутрь через заднюю часть пикапа, поднимается по направляющим рамы, а затем проникает в моторный отсек. К тому же под капотом для беличьих запасов достаточно места.

Ранее в Нью-Йорке агрессивные белки неожиданно стали нападать на людей. По словам местных жителей, за месяц в городе произошло до 20 неспровоцированных нападений. А в украинском Харькове в супермаркете разразился переполох из-за ворвавшейся белки.

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Автор: Катерина Комолова